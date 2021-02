Después de dos semanas de intriga Dua Lipa por fin ha compartido su nuevo y primer sencillo de este 2021: “We’re Good“. El lanzamiento llega junto con una edición especial de su último disco Future Nostalgia: The Moonlight Edition.

En esta nueva canción la artista nos habla sobre una relaciona amorosa, la cual está inevitablemente destinada a terminar pero que puede finalizar en un términos amigables. Junto con el sencillo se estrenó un video oficial, muy inspirado por la película Titanic de 1997.

El nuevo clip fue dirigido por dos directoras: Vania Heymann y Gal Muggia. En el, podemos ver a Dua Lipa cantando este tema mientras está arriba de un barco, donde por momentos la atención se centra en un par de langostas que están en búsqueda de su libertad.

“We’re Good” es parte de la nueva edición especial de Future Nostalgia, disco lanzado por la artista en el 2020. Con este nuevo compilado, llamado Future Nostalgia: The Moonlight Edition donde además de esta nueva canción, vienen dos nuevos sencillos, “Not My Problem” con JID y “If It Ain’t Me”.

Esta no es la primera versión adicional de Future Nostalgia, en agosto llegó un disco bajo el nombre de Club Future Nostalgia, solo que era un compilado de distintos remixes. También, como parte del lanzamiento de su último disco Dua Lipa ofreció Studio 2054, un livestream que rompió récord mundial por todas las personas que lo vieron.

Crédito foto de portada: Instagram Dua Lipa