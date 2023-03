Drugdealer se encamina hacia el Foro Indie Rocks!

¿Le conoces? Te lo presentamos. Michael Collins es su nombre. Y pasó por un momento crítico hace algunos meses: se advertía listo para tirar la toalla en los terrenos musicales pues se sentía frustrado e inseguro respecto a su voz cantante. Por fortuna, con al ayuda de sus amigos, salió del bache para darle vida a Hiding in plain sight (Mexican Summer, 2022), el álbum que lo traerá por primera vez a México el próximo 7 de abril, en el Foro Indie Rocks!

Atrás en el tiempo, en algún momento de iluminación Collins hizo de lado sus estudios de Arte para irse de rol a bordo de un tren por todo Estados Unidos. Al bajar del convoy le dio forma a Run DMT y más tarde a Salvia Plath; seguiría con Silk Rhodes para, en 2016, arrancar con la historia de Drugdealer. Muchas bandas, mucha música muy diversa. Un viaje musical y territorial que hoy día decanta en una propuesta sofisticadamente psicodélica.

Para llegar a este sonido (ya latente en un disco previo, Raw honey), Michael ha formado una banda integrada por Mikey Long, MacIntosh y Josh Da Costa (CMON), al igual que por John Carroll Kirby (Frank Ocean, Stones Throw) y Daryl Johns (Mac DeMarco, The Lemon Twigs). Juntos, manufacturan un pop vintage de raigambre elegante, con toques folk, que no hace de lado rasgos propios del jazz ni de la era new wave. Un caldo sónico delicioso que ya nos tiene lamiéndonos los bigotes.

