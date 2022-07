Quedan ya pocas bandas con principios tan irreductibles y con una ética muy definida como lo es el escuadrón de Boston, que se ha mantenido fiel a ese sonido de punk con reminiscencias celtas. Dropkick Murphys representan la combatividad más pura y ello queda demostrado desde el título de su próximo álbum de covers: This Machine Still Kill Fascists.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de un sincero homenaje a Woody Guthrie, un músico de leyenda que viviera entre 1912 y 1967, y que encarnara a la figura del cantautor más comprometido políticamente; tan es así que tocaba para los trabajadores de los ferrocarriles y viajaba de tren en tren apenas con lo justo.

Woody Guthrie siempre ha sido mencionado por Bob Dylan como una influencia definitiva a la hora de decidirse a ser músico y otros tantos lo veneran también. Ahora les toca a los Dropkick Murphys acercarse a su repertorio en forma acústica.

La banda ya tiene en su historia “I´m Shipping Up To Boston”, que fue compuesta a partir de un texto de Guthrie, por lo que llevaban años con la idea de dedicarle un disco entero y el momento ha llegado.

Fue entonces que tomaron la frase que Woody escribió en su guitarra –This Machine Kill Fascists– y la actualizaron para conformar un disco con las siguientes canciones: “Two 6’s Upside Down, “Talking Jukebox”, “All You Fonies”, “Never Git Drunk No More”, “Ten Times More”, “The Last One”, “Cadillac, Cadillac”, “Waters Are A’risin”, “Where Trouble Is At” y “Dig A Hole”.

En This Machine Still Kill Fascists (que saldrá el 20 de septiembre), los Dropkick Murphys adaptarán las letras originales y les harán música nueva; además, tuvieron oportunidad de acceder a una grabación perteneciente a los archivos de la Smithsonian Folkaways y así generar un dueto imposible en “Dig A Hole”.

¡Dropkick Murphys y Woody Guthrie, tremenda combinación para seguir vapuleando fascistas y toda laya de conservadores!

