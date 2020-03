DRAMA, o de cuando el deseo sale de fiesta

¿Qué debería de privar cuando se escribe sobre música? ¿Acaso basta con el puro instinto o las condiciones actuales nos hacen dudar y ser recelosos? Antes de que el asunto del Covid-19 se colara hasta la parte más íntima de nuestras vidas, ya andaba clavado con la hermosura de la voz de Via rosa, tan sedosa como profunda y los ritmos serpenteantes que genera el productor Na’el Shehade; vamos, que hay bastante belleza en este DRAMA.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que han conseguido decantar hasta su más pura esencia un exquisito licor musical fermentado con R&B, Soul, toques de soul, gotas de jazz y el resto lo conforman bases de pop electrónico que se mantienen elegantes de principio a fin.

Quizá en México nos esté permitido considerarlos un grato secreto bien guardado, pero lo cierto es que el dúo de Chicago la ha estado rompiendo sobre todo en la parte norte de su país, en la que se ha presentado siempre ante llenos totales de las salas que los acogen.

Si no debo dar tantas vueltas, lo que suena en Dance Without Me está destinado a seducir por igual a los fans de Everything But The Girl que a los seguidores de Amy Winehouse cuando anda de fiesta. No hay que tenerle miedo a la belleza y autenticidad de un pop electrónico que acude a bases rítmicas programadas con precisión y teclados sutiles y acariciantes, dado que entiende que cuenta con una vocalista magnífica que con contundencia trae a los escuchas hasta su redíl.

No escatimaré elogios para dos piezas de DRAMA: “7:04” y “Years”; existe muchísimo savour faire en ellas, esa sofisticación bohemia que da lustre a cualquier sitio en que se les dé play. Y aunque la pareja entiende que estamos en la época de los sencillos y los Ep´s, tiene la oportunidad de presumir que en su álbum debut también han lanzado a “Hold On”, “Gimme Gimme” y “Nine One One” como sencillos. Ya se han destacado 5 temas de un total de 11; ¡vaya logro en los tiempos que corren y todo un elogio para el álbum completo!

DRAMA aparece a través de Ghostly International –lo que es un buen augurio- y han venido fraguando bien su propuesta desde el 2014, lo que se percibe en la calidad de sonido y en la compenetración perfecta de los elementos. Sobra elegancia aplicada a un espíritu romántico que parte de historia reales que ha sido cercanas a Via Rosa, quien ha platicado que también sabe buen rato de amores fallidos.

Encuentro que lo que ofrece DRAMA debería de estallar internacionalmente… es evocativo, ensoñador. Pop electrónico y R&B digital que nos recuerda una y otra vez que el hedonismo suele pasar muchas noches junto a nosotros y logra que nos perdamos en el placer… ¿cuántas veces es el deseo carnal el que toma las decisiones? Nosotros tan sólo nos dejamos llevar.