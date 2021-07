Para hacernos menos difícil la espera de la llegada de su próximo disco, Drake se unió con su compatriota Smiley para lanzar un nuevo sencillo.

El track ha sido titulado “Over the top” y en él nos encontramos a Drake y Smiley rapeando como nunca antes al ritmo de unos imponentes y oscuros beats. Su lanzamiento se realizó a través de OVO Sound y ya lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales.

Por ahora Smiley no ha aclarado si “Over the top” es un lanzamiento único o si vendrá incluido en su próximo material discográfico, el cual, según reveló en una reciente entrevista con Complex, ya se está cosechando y llevará por nombre Buy. or. bye.

Recordemos que Drake y Smiley ya tienen historia juntos. Previamente los canadienses crearon alianza para el sencillo “Organization”e incluso en diversas ocasiones Drizzy ha revelado que Smiley fue una gran inspiración para la realización de su álbum Scorpion de 2018.

Por ahora, ni el nuevo disco de Smiley ni el de Drake tienen fecha de estreno. Aunque lo más probable es que la colección de canciones de Drake llegue primero. Igual te mantendremos informado de cualquier noticia de ambos.

Escucha a continuación “Over the top”:

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.