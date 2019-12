Justo después del estreno del vídeo para War, Drake compartió la entrevista que tuvo con Rap Radar. Sentado en la sala de su multi-millonaria mansión, el canadiense se abre con Elliott Wilson y Brian B.Dot Miller para hablar acerca de temas delicados como su hijo, la reconciliación con Chris Brown, su carrera musical, Kanye West y más.

Durante la entrevista uno de los temas que se tocó fue la amistad que tenía con Pusha-T. Ésta se rompió después de que en mayo de 2018, el rapero confesara mediante su canción The Story Of Adidon, que Drake había tenido un hijo con una estrella porno, el cual mantenía en secreto.

Acerca de eso, el intérprete explicó que la razón por la cual no había dado a conocer a su hijo era porque en esos tiempos estaban realizándose unas pruebas de ADN. Además de que aseguró que él no tiene deseos de enmendar nada con Pusha-T.

Respecto a la música del rapero dijo:

A algunas personas les gusta su música, a mí personalmente no porque no le creo nada. Y a mí me gusta escuchar a chicos en los que creo.

Después, cuando comenzaron a hablar sobre Rihanna explicó que la persona que estaba entre ellos ya no forma parte de la vida de ninguno, esto refiriéndose a Chris Brown. Así mismo expresó el inmenso amor y respeto que le tiene a la cantante, a quién ve como su familia.

Y respecto a su colaboración con Chris Brown para la canción No Guidance, Drake comentó:

Yo siento que en realidad tuve un momento de indecisión porque no quería que ella sintiera que le estaba faltando al respeto por mi conexión con él.

Otro tema del que habla, es acerca de su intensa relación con Kanye West, explicando que por más que Kanye diga que lo quiere, no es amor. Asegura que hay algo que le molesta mucho a West pero que él no puede arreglarlo.

Durante las dos horas que dura la entrevista, Drake también debate sobre la importancia de sus canciones Lust For Life y Say You Will. Explicando la importancia de estar presente en los momentos del “¿quién es él?”, porque serán los momentos que te persigan toda tu carrera.

Aunque es una larga entrevista, vale mucho la pena verla completa. Te la dejamos acá: