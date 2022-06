El ya famoso imitador de Drake ha retado al cantante canadiense a un combate de box.

No es nada nuevo que un artista de talla internacional tenga uno o varios imitadores regados por el mundo, sin embargo, la situación para el rapero es bastante peculiar. Resulta que en los últimos meses, un hombre comenzó a hacer apariciones en fiestas y clubes nocturnos no sólo imitando a Drake, sino haciéndose pasar por él, es decir, robando su identidad y estafando gente que pagaba por ingresar a estos eventos.

En realidad el chistecito del “Fake Drake” no duró mucho, pero tras ser descubierto, comenzó a aprovecharse de la fama que obtuvo para aparecer en programas de radio y televisión; fue así como llegó al podcast We In Miami, a través del cual le mandó un especial mensaje al Certified Lover Boy.

“Estoy desafiando a Drake a un combate de boxeo. Acabo de firmar con Celebrity Boxing. Si ganas, cambiaré mi nombre de Izzy Drake a solo Izzy, ya sabes”, comentó el hombre. Pero ahí no paró la cosa, ya que en caso de que él gane el combate, está pidiendo un millón de dólares y un contrato con el sello discográfico del rapero, OVO, ya que, según señaló, lo único que quiere es “alimentar” a su familia.

Hasta el momento, Drake no ha hecho ningún comentario al respecto (y dudamos que lo haga). Pero bueno, no estaría tan mal ver un duelo entre estos dos.

Checa por acá la entrevista:

Foto de portada tomada del Instagram del artista.

CORRER MIENTRAS ESCUCHAS MÚSICA DE DRAKE HARÁ QUE VAYAS MÁS LENTO, SEGÚN UN ESTUDIO