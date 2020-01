Muchas buenas noticias para todos los fans del famoso RPG japonés. La película Dragon Quest: Your Name, ya tiene fecha de estreno en Netflix.

Así es, afortunadamente para muchos de nosotros que somos otakus de closet, no necesitaremos salir de nuestras casas para conseguir esta nueva película, ya que será a través de Netflix que se estrenará Dragon Quest: Your Name.

Esta película la cual está hecha con CGI, es una adaptación del juego Dragon Quest V. Cuenta con Takashi Yamazaki como director, mientras que Koichi Sugiyama es el encargado de la música. Este filme, ya se estrenó en cines japoneses, pero tranquilos, a México y Latinoamérica llegará el próximo 13 de febrero a la plataforma de streaming, Netflix, según fue dado a conocer por la plataforma.

Según lo que podemos ver en la sinopsis del filme, “Lucas sigue los pasos de su padre para rescatar a su madre del malvado obispo Ladja. Su única esperanza es dar con el héroe celestial que esgrime la espada de los cielos”.

Cabe aclarar que esta no es la única película en la plataforma basada en videojuegos, recuerda que hoy también se estrenó Ni no Kuni.