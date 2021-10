Hay artistas que han definido a lo largo de los años con su trabajo géneros musicales e incluso estilos de vida, uno es Nightmares On Wax.

Espacios como Café Marvin están en eterna deuda con el concepto sofisticado de la música que destilan los discos de Nightmares On Wax desde aquel lejano año 1991, cuando aún su música miraba mas el Detroit de Atkins y May que el de la Motown. Luego llegaría los seminales Smokers Delight en 1995 y Carboot Soul en 1999.

Hoy 29 de octubre George Evelyn alias NOW, publica su nuevo disco titulado Shout Out! To Freedom​.​.​.

De nuevo ambientes porosos de down tempo muy soul y jazzy con aires de Café arábico. De nuevo publicado con WARP el disco entre otras joyas contiene esta genialidad titulada 3D Warrior interpretada junto a Shabaka Hutchings & Haile Supreme & Wolfgang Haffner.