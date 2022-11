Un EP para terminar la semana, o emepezar el fin, en las necesidades básicas de la música down tempo. Bases arrastradas útiles para un baile o un tumbado. Voces de soul sin grandes alardes, de atmósferas envolventes. Hip hop abstracto de lounge, lo fi en producción para ser un hilo. Always Less de Harris Cole.

Nos quedamos con el talante jazzy del tema Distractions para este viernes, en el que colabora Cole con Danny Dwyer, la guitarra lo dice todo.

El productor Harris Cole es de Chicago y auto editó el álbum Pause en 2016 y desde entonces publica Eps y singles.