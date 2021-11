Adelanto del próximo compilatorio de Future Bubblers, será la quinta edición del conocido recopilatorio del label británico dedicado a explorar el legado místico y jazzy. El sello londinense de Gilles Peterson,Brownswood, se ha hecho conocido por desarrollar nuevos talentos.

Los Future Bubblers anteriores incluyeron a artistas como Yazmin Lacey, Snowy, Skinny Pelembe y Kayla Painter.

El adelanto está firmado por NeONE The Wonderer con el track Nose Dive. Poesía mística fluyendo entre el jazz, el hip hop, el down tempo y el grime.

Me han dicho que en cualquier momento no hay tiempo.

Veo la forma en que va con los ojos cerrados.

Lanzo la moneda y cae por ambos lados.

Sopesa mis elecciones y me sumerjo en picada.

