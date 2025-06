Douglas McCarthy: El fin de esa era total

Douglas McCarthy ha dejado este plano de manera sorpresiva, apenas con 59 años de edad. Vocalista y alma del artefacto dance-industrial Nitzer Ebb, hereda con partida un legado que vale la pena mencionar.

Aunque el origen de la banda data de 1982, no fue hasta 1987 que McCarthy juntó a Bob Harris y David Gooday para ser firmados por el sello Mute, casa de Depeche Mode bajo las órdenes de Daniel Miller (serían grupo abridor de la gira del Violator). Ya con un sonido propio con obvias reminiscencias a D.A.F, el combo inglés trazaría las coordenadas de la música electrónica de finales de los años 80 con fuertes ecos también en los años 90. That total age (1987) fue el inicio de un viaje que revitalizaba los sintéticos sonidos ochenteros; aire fresco para aquellos que huían del ya desgastado tecno-pop. EBM (Electronic Body Music) en estado puro era lo que emergía de los surcos de aquel primer álbum a través de las contundentes “Violent playground”, “Murderous” y la poderosa “Join in the chant”.

Sería Belief (1989) el álbum que determinaría el sonido más reconocible de Nitzer Ebb, el cual consiguió con Flood tras la consola de producción. Ritmos lentos y cadenciosos; pero con ese halo de agresividad cortesía de Douglas McCarthy en las voces. Para finales de los 80, la música de Nitzer Ebb iba a la perfección con el universo Wax Trax del otro lado del Atlántico. Si Alain Jourgensen se había convertido en la punta de lanza de la avanzada electrónica, la respuesta británica estaba a la altura de las circunstancias. Esto fue más evidente con Showtime (1990) y su sencillo “Getting closer”, donde ya anunciaban de qué iban los distópicos años 90. En México se convirtieron en grupo de culto a través de las cintas piratas del Tianguis del Chopo y a través de lugares como el Bar 9.

Siempre al margen de tendencias y modas, Douglas McCarthy navegó por casi cinco décadas abordo de esa embarcación EBM que no sólo describió el signo de los tiempos post-industriales, sino que fungió como faro para muchas bandas a nivel mainstream como Prodigy y Nine Inch Nails. Brilla fuerte, Douglas McCarthy.

