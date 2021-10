TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Hace tiempo que Chicago nos debía la aparición de una banda como Dos Santos, que reuniera tanta calidad y que representara a esa convivencia de tantas culturas latinoamericanas en aquella ventosa ciudad. Por supuesto que hay influencia de la música anglosajona, pero el acierto es hacerla eclosionar con folklore traído por la gente que viene del centro del continente y del Caribe.

En esta agrupación hay ejecutantes que tienen raíces mexicanas, puertorriqueñas y panameñas, y aprovechan la riqueza musical de donde provienen para mezclarla con psicodelia, rock, surf y un poco de jazz juguetón. Con su segundo álbum, City of Mirrors, sorprenden a propios y extraños, pues le aplican ese sabor latino y tropical a un menjurje cadencioso, pastoral e hipnótico.

Dos Santos está conformada por el guitarrista, cantante y compositor Alex Chávez; Daniel Villarreal a la batería; Peter “Maestro” Vale en las percusiones; el bajo de Jaime Garza y el multiinstrumentista y voz, Nathan Karagianis; todos juntos conforman un combo multicultural que está orgulloso de su pasado, pero que entienden que hacen música desde lo que ellos mismo son en el presente… definen que se trata de música híbrida y al escucharla, uno no puede sino coincidir con esta percepción.

No extraña pues que estén firmados por International Anthem, un sello que se dedica al jazz contemporáneo más innovador. En Dos Santos suenan resabios de cumbia, hay salsa, pasajes de afrobeat, spoken word, pero con esa pátina de psicodelia rockera que va llevando toda la mixtura, lo que se percibe desde el arranque con “A shot in the dark”, que tiene una yuxtaposición de voces que nos hacen acordar tanto de Fleet Foxes como del Son jarocho.

City of Mirrors es una entrega generosa -13 temas- que tiene en la seguidilla del segundo al cuarto cortes su núcleo formal; “Alma cósmica” integra lo surf con lo tropical y de ahí se dejan venir con “A tu lado”, concentrando el discurso: “Caminando a tu lado fui conociendo la historia, de tiempos y pasados… y futuros que no ha llegado”. La sinuosa guitarra de Chávez -deudora de Marc Ribot- nos conduce hasta el tema titular… “City of Mirrors”, que habla tanto de la devastación física como del tema de la migración y en la que destaca un instrumento de viento sumándose a una síncopa de media velocidad: “Aquí nadie te conoce, muchos han partido, corren voces”.

Se trata de un disco en que cada elemento está muy bien pensado, calculado y ejecutado; lo que se debe, en buena medida, a la formación académica de Alex Chávez, quien realizó investigaciones etnográficas en la frontera entre Texas y México, zona de donde es oriundo, además de colaborar con el Instituto Smithsoniano en sus estudios sobre el devenir del folklore.

Dos Santos se interesan por abordar temas sociales, pero también están muy influidos por la literatura; Chávez contó que el trabajo de portada y de gráficos interiores están inspirados en el universo narrativo de Gabriel García Márquez. Es un músico que tiene muy claras las ideas de lo que pretendía plasmar en este disco: “City of Mirrors es un ensamblaje con atisbos de la tradición… reflexiones sobre nuestro presente colectivo, ecos luminosos que contienen amor y soledad, esperanza y absurdo, euforia y luto”.

En la parte final del disco debemos destacar “Cages and Palaces”, en que la psicodelia musical se desborda de la mano del piano Rhodes y nos remonta a lo que hacían en momentos The Mars Volta. Cierto. Dos Santos tienen un gusto por la literatura, pero hablan de cosas importantes para quienes dejaron su tierra y se fueron al norte; mientras se escucha City of Mirrors no hay que olvidar lo que Chávez precisa: “Para nosotros la frontera no es una metáfora… nuestra gente la ha cruzado y lo seguirá haciendo; nuestras historias están cubiertas con sus residuos”.