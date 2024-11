Dorian más allá del quiebre pasional en ‘Futuros Imposibles’

No me cuesta mucho apostar por “Materia oscura” como la mejor canción de Futuros Imposibles, y es que en una de sus estrofas los Dorian sueltan: “Un juego entre demonios, sin celos y sin dramas/ No eres solo mía, ni tú cortas mis alas/ Miénteme a la cara, haz honor a tu fama/ Tequila en la hielera y cuerdas en la cama”; y acuden a un sonido más electrónico que lo usual, además de probar con un fraseo distinto a su estilo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Permanece esa sensación de urgencia y vértigo –tan presente en su repertorio-, pero ahora se dan la oportunidad de rapear o hacer spoken word –como se prefiera- y acordarse de un grupo de culto en la historia del rock español: “Follar tu cuerpo, follar tu mente, cantar Parálisis Permanente/ Amores fríos, amores perros, amores sucios pero sinceros/ Materia oscura, tu alma herida, pero hoy te amo, no tengo duda”.

“Materia oscura” es una canción potente y efectiva, más allá que este sea el álbum en el que Marc Gili y Belly Hernández dan cuenta de su ruptura como pareja y mantienen en marcha a la banda a través de composiciones que no se basan en el reclamo y el reproche, sino en el entendimiento y la compresión.

Futuros Imposibles es una colección de temas en los que la ruptura es encauzada por un camino rumbo al perdón mutuo y la reconstrucción, es por ello que “Por ti” es una de las piezas clave; sobre todo porque la canta Belly, y la letra es bastante alusiva al asunto que venimos manejando: “¿Cuántos años han pasado desde que te vi caer/ ahora somos sólo amigos/ y parece que fue ayer”.

El grupo, que completan Lisandro y Bart, se apoya en el estilo más probado y cohesionado de escribir canciones y esa temática de superar la ruptura sin drama les abren muchas posibilidades para sus escuchas -los de antaño y los nuevos-; esa energía de rock pop de matiz electrónico se mantiene impoluta.

Es así como “Algo especial” guarda relación con “Los amigos que perdí” y en “Lo que recuerdo de ti” dan con un éxito festivalero en compañía de Rafa Val de Viva Suecia; aunque hay que destacar especialmente “El sur”, dado que allí se suma Santiago Motorizado en medio de un ritmo motorik y una guitarra punzante; ahí está Marc hablándole a Belly: “acelera, niña, dale a fondo, sé feliz” y remontándose luego hasta un sitio idílico como Tarifa.

Gilly siempre se nota con una necesidad de escapar en sus letras, se deja ir con críticas al mundo material y evoca sus anteriores periodos de extravío… es de esos artistas que se aferran a sus obsesiones y con ellas lleva para adelante a Dorian.

Futuros Imposibles incluye un tema lento y a dueto con Daniella Spalla; “A cámara lenta” ofrece el momento introspectivo de un octavo álbum en el que se aferran a la estética que los ha traído hasta aquí. En muchos sentidos han superado varios puntos de quiebre y ello representa un gran acontecimiento… sobrevivir peleando tiene mucho mérito.

