Mira el tráiler del nuevo documental de Donna Summer

La plataforma de streaming anunció que el próximo 20 de mayo publicará Love to love you, un nuevo documental sobre Donna Summer que ha sido dirigido por Roger Ross Williams y la hija de Summer, Brooklyn Sudano. Como adelanto, el día de hoy se liberó el tráiler oficial, en el que se puede apreciar que el proyecto está lleno de música original de la estrella y de recuerdos de gente cercana a ella.

El docufilm analiza en profundidad el ascenso de la cantante desde la escena musical de vanguardia en Alemania hasta los clubes de baile en la ciudad de Nueva York y el reconocimiento mundial. Con imágenes de Donna Summer dentro y fuera del escenario, el filme también incluye fotografías y secuencias de video nunca antes vistas, muchas de las cuales fueron filmadas por la propia cantante.

Conocida principalmente por éxitos como “Last dance”, “She works hard for the money” y “I feel love”, Summerfue la primera artista negra en tener un video en MTV. Murió a la edad de 63 años en mayo de 2012 tras una batalla contra el cáncer. Al año siguiente, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Échale un vistazo al tráiler oficial: