Donald Faison se ha unido al cast de esta nueva versión de Las Chicas Superpoderosas pero ahora en live-action, el actor de comedia interpretará al queridísimo Profesor Utonio.

Las Chicas Superpoderosas se emitió por primera vez en el 2002. Nos cuenta la historia de tres niñas pequeñas que fueron creadas en un laboratorio de forma accidental por el Profesor Utonio, dotándolas de increíbles habilidades como súper fuerza, súper velocidad, la capacidad de volar y múltiples habilidades más con las que defienden Ciudad Saltadilla de una gran cantidad de enemigos.

El anuncio de que esta serie con personajes reales se encontraba en desarrollo levanto todo tipo de opiniones en redes sociales; siendo comentarios positivos en su mayoría. En las últimas semanas se confirmo quieren serian las tres mujeres que le darían vida a Bombón, Bellota y Burbuja, tratándose de Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perreault.

Ahora se ha confirmado que el actor Donald Faison será quien interprete en carne y hueso al Profesor Utonio; un rol bastante importante ya que este personaje es sumamente apreciado por los fanáticos de este programa animado, pero tal parece que el actor está preparado para dar una buena interpretación.

El show esta siendo realizado por la cadena The CW; la misma de donde salen las series de DC comics tal como Flash, Arrow, Leyendas del Mañana, Superman & Lois etc. Esto de cierta forma significa que la serie de Bombón, Burbuja y Bellota esta en buenas manos; las series de The CW sobre superhéroes no suelen decepcionar, esperemos que así se mantengan.

