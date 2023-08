Aunque Doja Cata siempre ha expresado su incomodidad en la industria musical, en los últimos meses ha tomado un giro inesperado al cuestionar su propia base de seguidores y llamar a sus álbumes pop “estrategias para ganar dinero”. Incluso ha criticado a sus fans por autodenominarse “kittenz” (un nombre que ella misma sugirió). Esta confrontación ha provocado una pérdida considerable de seguidores; desde el inicio de esta “guerra” el mes pasado, se dice que ha perdido alrededor de 500,000 seguidores.

Recientemente, a través de una story en Instagram, escribió: “Ver a tanta gente dejar de seguirme me hace sentir como si hubiera vencido a una bestia gigante que me había mantenido atrapada por tanto tiempo. Se siente como si pudiera reconectar con las personas que realmente importan y me aman por quien soy, no por quien fui”.

No es la primera vez que Doja genera controversia con sus comentarios. En julio, cuando un fan le pidió que les dijera que los amaba en Twitter, su respuesta fue tajante: “No lo hago, porque ni siquiera los conozco”. Ante la crítica, respondió: “Nadie te obligó. No entiendo por qué me hablas como si fueras mi madre. Pareces una persona loca”. Aunque su respuesta fue casi inmediatamente eliminada, la cantante solo dejó el siguiente tweet relacionado al origen de dicha polémica:

tryna rub my clit in peace but yall wont shut the fuck up — DOJA CAT (@DojaCat) June 28, 2023

Pero las controversias no se limitan a sus interacciones con los “kittenz”. Doja Cat también ha estado bajo escrutinio debido a su relación romántica con J Cyrus, un streamer de Twitch que ha sido acusado de abusar emocionalmente de miembros de su comunidad. Estos eventos han contribuido a una imagen en constante cambio de Doja, que ahora está en el centro de atención por razones que no son solo musicales ni stunts de marketing.

En su más reciente video musical “Paint the Town Red”, Doja Cat ha llevado su expresión artística a un nivel completamente nuevo, explorando simbolismos oscuros y perturbadores, al igual que otros artistas como Sam Smith. El video presenta imágenes provocadoras que sugieren una conexión entre el éxito en la industria musical y la adhesión a agendas ocultas. Desde rituales de sacrificio hasta símbolos satánicos, el video ha dejado a muchos preguntándose si Doja Cat está realmente abrazando el lado oscuro de la fama.

Si bien algunos podrían argumentar que este giro es una forma de expresión artística y una forma de mantenerse relevante en la escena musical, otros podrían verlo como una señal alarmante de las presiones y manipulaciones que existen detrás de la cortina del glamour y la fama. Con su público dividido y las opiniones polarizadas, queda por verse cómo evolucionará la carrera de Doja Cat y cómo continuará navegando en la línea entre el arte, la “autenticidad” y la industria que la rodea.

En última instancia, la historia de Doja es un recordatorio de que los artistas son seres humanos complejos que enfrentan desafíos únicos en una industria implacable. Su evolución y las decisiones que tome en su carrera determinarán su legado y su impacto en la cultura pop. En un mundo donde la fama puede ser efímera y las presiones son abrumadoras, solo el tiempo dirá si Doja Cat podrá mantener su relevancia en el tumultuoso panorama del entretenimiento.