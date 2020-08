Doja Cat ha salido a dar su respuesta ante lo que dice NAS sobre ella en su último sencillo “Ultra Black”. Y la rapera lo hizo utilizando todos sus dotes del sarcasmo.

Para poner un poco más de contexto… en la nueva canción de NAS, el rapero utiliza como su blanco principal a Doja Cat al final del primer verso, en el que se le escucha decir:

Sometimes I’m over-black, even my clothes are black / Cash Money with the white tee and the soldier rag / We goin’ ultra black, unapologetically black / The opposite of Doja Cat, Michael Blackson black.