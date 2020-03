La Ciudad de México es cuna de una escena oscura silenciosa pero que emana proyectos constantemente. Así, tenemos la nueva canción de Documento, influenciada por el synth pop, el noise y el high energy.

El tema es Odio a tus amigos y hace honor a la escuela ochentera del synth pop en español, por lo que si tus playlist se conforman por canciones de Mecano, Size, Parálisis Permanente, Décima Víctima y La Mode, ya te vimos agregando este sencillo.

Odio a tus amigos te hace bailar mientras piensas en el amor contemporáneo, en los celos, el arrepentimiento y en esos “amiguitos” de tu pareja que no te hacen sentir muy cómodo.

Escúchalo a continuación:

La banda está compuesta por Leticia Toussaint, Alejandro Mancilla y Jorge Sandoval. Son partidarios del punk, el do it yourself y su lema es “sólo basta la imaginación para hacer música pop”. Su música recurre al amor, a la soledad y al aislamiento como temas de inspiración.

Documento está en el camino de lanzar su primer material que se llamará La Soledad de la Chica, editado por Casete en digital y el tape por Molécula Records. El álbum también contará con remixes de músicos mexicanos y españoles.

En mayo de 2019 lanzaron el primer sencillo de este material con video oficial, acá te dejamos Panorama para que te des un quemón sobre la estética y estilo visual que persigue Documento.

Escucha Odio a tus Amigos también en plataformas digitales.