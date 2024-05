Documental sobre C. Tangana abrirá el FICG 39

Esta Ambición Desmedida, de Santos Bacana, Rogelio González (II), Cristina Trenas es la película para la función de gala del FICG 39. El documental registra la última gira de C. Tangana. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara contará con la presencia del músico, además del director de cine de terror ibérico Alex de la Iglesia, y un homenaje a Diego Luna.

Son 200 películas las que se proyectarán de la selección oficial de este año, 41 cortometrajes en competencia y 46 en selección oficial.

Fuera de competencia oficial, se proyectarán las cintas como estrenos en México, The Wingwalker, de Alonso Álvarez Barreda; The Bikeriders, de Jeff Nichols; Después, de Sofía Gómez Córdova; Hit Man, de Richard Linklater; Inside Out 2, de Kelsey Mann; Entra en mi vida, de José Manuel Cravioto; Ezra, de Tony Goldwyn, y Problemista, de Julio Torres.

El cierre del festival sera de Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos, director de la cinta Poor Things , nominada a 11 premios Oscar y ganadora de cuatro estatuillas.

Este año, El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, FICG 39 tendrá lugar del viernes 7 al sabado 15 de junio, en distintas salas de la Ciudad de Guadalajara, México.