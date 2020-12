Django Django ha compartido un nuevo remix de su mas reciente sencillo y la canción principal del próximo álbum, “Glowing In The Dark“, remezclada por Hot Chip.

Comparado con la elasticidad sónica de su canción lanzada el mes pasado, el remix de Hot Chip de “Glowing In The Dark” es un poco más excéntrico y psicodélico. En un comunicado de prensa, Hot Chip dijo sobre su colaboración que: “Estábamos muy emocionados de tener en nuestras manos esta pista; tan fuerte, divertida y adictiva! ”

Los británicos tenia sentimientos similares y compartieron su opinión:

“Hemos sido grandes fans de Hot Chip desde el principio y tuvimos el placer de apoyarlos en vivo un par de veces, así que estamos realmente contentos de tener un remix de ellos”, dijo la banda.

“Glowing In The Dark (Hot Chip remix)” se lanzó con un video musical oficial. En él, las imágenes retro y los colores neón crean un ambiente de acción, con un ojo particular pero con un estilo cambiante, que interviene en el centro de muchos de los fotogramas.

Escucha el cover que Django Django hizo de “House Of Cards” de Radiohead

El próximo cuarto álbum de estudio de Django Django, Glowing in the Dark, que se lanzará el 12 de febrero de 2021, es la continuación de Marble Skies de 2018. El nuevo álbum también contará con el lanzamiento de septiembre de la banda, “Spirals”, que marcó su primera música nueva en dos años. En ese momento, la banda dijo que sirvió como un “vistazo de lo que está por venir”.

Foto tomada de Instagram