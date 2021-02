Como dice un viejo rap mexicano: ¡Así son mis días! En un breve lapso me entero de la muerte a los 82 años de edad del poeta catalán Joan Margarit; al poco tiempo, estallan protestas violentas en la región por el injusto encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, so pretexto de insultar a la corona española; y luego un equipo de leyenda como el Barcelona termina vapuleado por el PSG debido al inexorable paso del tiempo. Pero no sólo Catalunya acumula malas noticas, en Perú se destapa una enorme corrupción y privilegios políticos a la hora de aplicar las vacunas contra el Covid.

TXT::Juan Carlos Hidalgo

Pero mientras todo ello sucede, tengo la fortuna de dejar correr y repetir varias veces Glowing in the dark, el cuarto álbum de los londinenses Django Django; con cada escucha la sensación es que el eclecticismo es fascinante a la hora en que todas las piezas encajan -por más disímbolas que parezcan-; he ahí el reto mayúsculo, porque cuando no cuaja se convierte en un pastiche o en un batiburrillo, como dicen los españoles.

Ante todo, celebro que Django Django se propusiera hacer un disco robusto en toda regla y entregar 13 piezas que mantienen alto nivel entre sí. Es un hecho que los músicos tiraron de numerosos elementos, comenzando por una psicodelia gozosa, atracción por los juegos vocales a lo Beach Boys y una gama cósmica de sonidos de sintetizador. El cuarteto se apoya en cierta estética vintage a la que dan un giro de tuerca para sonar muy actual; esa dualidad es lo que lo caracteriza.

Y ello queda expuesto desde los primeros segundos de “Spirals”, en los que una secuencia de sinte, que va acelerando, nos coloca en el mood de un asunto de ciencia-ficción, antes de que las voces agreguen un toque brumoso (es como estar al interior de la serie inglesa Dr. Who). Pero vamos de sorpresa en sorpresa, ya que hasta el propios miembros de Django Django se sorprendieron cuando la opinión general a propósito de “Got me worried” era su gran parecido con “Walk like an egipcian”, de las Bangles. Incluso para algunos especialistas, la segunda parte del tema conecta con el Revolver de los Beatles.

David Maclean, Vincent Neff, Jimmy Dixon y Tommy Grace se esmeraron para construir sus canciones, pues pueden ir desde cierto aire western a pasajes de brillo cósmico. Por ejemplo, aprovechan al máximo la guitarra acústica para acompañar a Charlotte Gainsbourg en “Waking up”. Django Django logra que su psicodelia pop nos cobije y abrace… que nos lleve hasta una meta-realidad donde las cosas son mucho más placenteras… “Night of the buffalo” es un verdadero fogonazo (con tremenda batería).

Nos sorprendieron con su inapelable debut epónimo del 2012, y luego han devaneado con Born under Saturn (2015) y Marble skies (2018), hasta que en 2021 han sublimado sus capacidades; “Hold fast” y “Free from gravity” seducen al incursionar en una misma línea sonora que Caribou y Hot Chip; la primera retorciendo al funk y la segunda intentando hacernos flotar.

Cierto es que sus letras no son complejas, pero se ajustan a la experiencia inmersiva que la banda desea provocar. Django Django ofrece Glowing in the dark, un álbum con una gran paleta de sensaciones que es fiel al momento del siglo XXI en el que surge. Mucha variedad estilística y ambición, ni duda cabe.