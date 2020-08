El pasado 1 de agosto se llevó a cabo una fiesta “secreta” y gratuita en Brooklyn, debajo del puente Kosciuszko, en la ciudad de Nueva York, misma que no resultó como los participantes esperaban.

A pesar de la pandemia por coronavirus, el evento se llevó a cabo sin la autorización del estado con sets tanto de Pictureplane y DJ Mazurbate. En redes, han circulado videos que muestran poca distancia entre los asistentes y a muchos sin cubrebocas.

Al recibir críticas, Travis Egedy de Pictureplane explicó a Pitchfork cómo fue su experiencia al ser parte de este evento y el por qué aceptó la invitación:

“Nunca antes había trabajado con esos promotores. Cuando hablamos por teléfono el día antes del evento, expresé reservas y les dije que estaba nervioso (…) me dijeron que el evento sería súper seguro y que se proporcionarían cubrebocas, desinfectante y agua a todos los asistentes. Vi la ubicación en un vídeo y parecía un lugar grande. Definitivamente no volveré a ningún evento como ese mientras el Covid todavía esté presente”.

Some words from me about what happened this weekend. pic.twitter.com/Rd3GhL0UQA

— PICTUREPLANE🌙 (@pictureplane) August 4, 2020