DJ Krizis es de las figuras más activas desde hace muchos años en la movida del perreo mexicano. Uno de los primeros en organizar eventos en clubes de otro género musical en foros para perrrear, un tercio de Perreo Pesado (unos de sus primeros proyectos en equipo a lado de DJ Sueño y Rosa Pistola) y también jefe de su propio sello, 909 Studio MX. Éste últimos es uno de los netlabels más activos de la CDMX, al lanzar a veces más de un sencillo por semana y constantemente colaborar con todo tipo de personajes de la nueva vieja escuela por igual como Tomasa del Real, Mi$$il, BEa Pelea, Yung Beef, $antana1000000000, Rey Pirin, OG Black, Don Chezina y Sir Speedy entre otros muchos, muchos… varios.

Pocos tienen el recorrido de Krizis en el reggaeton mexa y por eso me pareció oportuno compartirles una conversación que tuve con una de las personas que más mueve el género en esta ciudad.

¿Hace cuánto empezaste a pensar en armar tu sello?

La inquietud de armar un sello nació aproximadamente en el 2011 cuando conocí y trabajé algunas cosas con Og Black, Guayo “El Bandido” y Duran “The Coach”. Platicando con ellos me motivaron a armarlo y para poner a rodar ese proyecto hicimos la canción “A Lo Viva Mexico” la cual tuvo gran aceptación por el público Mexa, y cabe mencionar que fue la primera producción musical de reggaetón en la que yo participé, y de ahí hasta ahora no he parado de hacer música.

¿Como has ido encontrando a los artistas/productores de tu sello?

Algunos ya eran mis amigos y cuando vieron que estaba armando ese proyecto, no dudaron en sumarse, de igual manera nuevas amistades se han ido sumando, algunos me mandaron sus demos y algunos por que alguien que ya estaba en el Crew hizo el acercamiento. En realidad somos una gran familia de distintas partes del mundo.

¿Tú produces todos los tracks que se lanzan en el 909 studio?

Produzco o meto mi mano en mucho del material que sale del sello, pero también hay muchos temas que llegan ya listos para distribuir, hay varios productores en el sello muy buenos tales como Harry Digital de Puerto Rico que ha trabajo en grandes temas junto a artistas como Daddy Yankee y Nicky Jam, también está el Mexa McFly Beatz que es un demente musical, literal una máquina de ritmos. También está Dj Keen y G-One y hemos trabajado temas con algunos productores de otros sellos como, Colosal Músic, Dj Rafj Mercenario que es el Dj actual del BigBoss Daddy Yankee y Walde the Beat Maker entre otros más, está la mano de muchos productores distintos en lo que sale a través de 909 Studio Mx.

¿Llevas una línea musical dentro del sello?

Tiramos mucho reggaetón y trap pero en realidad no tenemos una línea definida, nos encanta la fusión y experimentar con todo tipo de sonidos.

¿Que te parece que ya haya productores extranjeros que están abriendo sellos con talento enfocado a México?

Está genial. México es un gran lugar para que la música y los talentos crezcan, está muy bien que los ojos de productores de otros lados estén puestos aquí.

¿A quien le has echado el ojo últimamente con el que te gustaría empezar a trabajar?

Siempre estoy escuchando los demos que envían y me emociono mucho cuando encuentro un buen proyecto. El más reciente fichaje de #909Gvng son dos jóvenes de Puerto Rico ambos con 16 años de edad, le dan al trap durísimo se llaman Xarly La X y Febo Zepol. El 21 de Agosto estrenamos su primer material llamado “FN“, me gustó mucho su flow estoy seguro que van a ser del agrado de muchos.

Con los años han empezado a salir más mujeres a tomar el frente del perreo. ¿Quienes son las morras que más te llaman la atención?

Charly Gynn, Anna Bellaka, Dylan Jesse -con quienes ya he trabajado- y Diem Ty que próximamente nos armaremos algo. ¡Creo que ellas la están rompiendo duro!

¿Como ves el pasado, presente y futuro del reggaetón hecho en Mexico?

Ha sido una travesía larga y de constantes cambios, tanto en las tendencias musicales, como tecnológicos a la hora de producir un track o ejecutar un show, ha sido divertido y muy gratificante ser parte de este game. La evolución que ha tenido ha sido muy bueno ya que se ha expandido por todos los rincones del planeta y hoy por hoy es el género más escuchado en el mundo, creo que el reggaeton tiene aún mucho futuro por delante.

Escucha la playlist del sello que se actualiza cada semana con lanzamientos nuevos.