Entre el caos por la pandemia, al menos de vez en cuando recibimos noticias muy buenas. Y la nueva es que éste año por fin Dizzee Rascal estrenará un nuevo disco titulado E3 AF.

El anuncio y los detalles de esta siguiente producción los dio con un post en su cuenta de Instagram. Revelando que E3 AF constará en total de diez canciones y que verá luz el próximo 9 de octubre a través de Island Records.

Este disco sería el primero en más de una década que es escrito, grabado y producido en su totalidad en Reino Unido. Y fue descrito por Dizzee Rascal como “una declaración directa y profunda” que se arraiga a sus raíces de la música británica negra y del este de Londres.

Además de que como un primer adelanto Dizzee Rascal lanzó el sencillo “L.L.L.L (Love Life Live Large)” en colaboración con Chip, acompañado también de un video oficial. Chécalo a continuación:

Igual ya puedes pre-ordenar E3 AF dando click aquí.

Tracklist:

1. Happy Accident (feat. P Money)

2. What’s That (feat. Frisco & D Double E)

3. Body Loose

4. Trappish (feat. Chip)

5. You Don’t Know

6. Niona (feat. Steel Banglez & Alicai Harley)

7. Act Like U Know (feat. Smoke Boys)

8. Eastside (feat. Ghetts & Kano)

9. Dead Space (feat. Ocean Wisdom)

10. Moon Ting

Foto de portada tomada del Facebook de Dizzee Rascal.