Divino Niño continúa presentando adelantos de su próximo material discográfico, ahora con el sencillo “Papelito”.

A unos cuantos días de que publique su nuevo disco Last spa on Earth, la agrupación ha liberado este tema en el que cuenta con la participación de Enjoy (aka Wyatt Shears de The Garden). “Papelito” llega como un enigmático indie en el que Divino Niño habla sobre la importancia de aprender a convertirse en papel y dejarse llevar hacia dónde sople el viento.

Este tema es el quinto que el combo comparte como adelanto de Last spa on Earth, un álbum con el que volca por completo la forma en que escribe canciones, ahora optando por beats continuamente colaborativos que juegan más con los sonidos del reggaetón, electropop y trap. De acuerdo con un comunicado de prensa, este material será el más aventurero y ambicioso de Divino Niño, hasta ahora.

Si bien el disco se estrenarán hasta el 23 de septiembre, por ahora ya puedes encontrar “Papelito” en streaming, al igual que los sencillos previamente publicados: “XO”, “Nos soltamos”, “Tu tonto” y “Drive”. Además, recuerda que el 16 de septiembre la banda de presentará en el Primavera Sound LA.

Échale un vistazo al lyric video de “Papelito”:

Créditos foto de portada: Kelsey Hart / Cortesía.