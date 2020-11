Wanda Visión tendrá la misma calidad de una película de Marvel Studios y tomará lugar después de los eventos vistos en Endgame.

Uno de los elementos más destacables dentro de Disney Plus son las múltiples series sobre nuestros personajes favoritos del Universo Cinematográfico de Marvel; las cuales incluyen títulos como: The Falcon and the Winter Soldier, Loki, y por supuesto Wanda Visión. Esta última, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, será la que inauguré las historias del MCU en pantalla chica.

Esta nueva serie inauguraría la Fase 4 del MCU y ya empezaron a correr los detalles que revelan los creativos y algunos de los actores involucrados. Es importante destacar que esta serie marca el inicio del estudio produciendo historias para la pantalla chica, que además estarán ligadas directamente con sucesos de los largometrajes que se presenten en cines. Como ya se sabe, Wanda Visión estará ligada a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cinta de la cual Olsen es protagonista.

En cuanto a la temporalidad que tomará la historia, esta serie tomará lugar después de lo ocurrido en Avengers: Endgame. Nos encontramos a Wanda y Visión viviendo una existencia suburbana feliz; tratando de mantener sus poderes en secreto. Pero a medida que los recién casados avanzan, se dan cuenta de que su vida puede no ser tan brillante y perfecta como parece.

Disney Plus reveló los precios de su plataforma para Latinoamérica

Con estos nuevos detalles igual salieron nuevas imágenes, donde la que más se da a resaltar es el supuesto embarazo de Wanda, en los cómics ella y Visión tienen un hijo que mantienen en secreto el cual es Wiccan y otra hija creada de la misma forma que se hizo a Visión, llamada Viv.

Esta serie será en formato de miniserie, ya que sólo contará con 6 episodios. Aunque la duración de la temporada es corta, la coproductora Mary Lavianos ha comparado su desarrollo con el de un cómic; ya que la historias de estos se entregan de volumen por volumen, tal como harán con Wanda Visión. La serie está prevista para llegar en diciembre del 2020.