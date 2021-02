Disney+ ha causado un gran revuelo con su serie de WandaVision, convirtiéndose en todo un fenomeno mundial logrando atraer la atención de miles de fanáticos del universo de Marvel. Sin embargo, la serie ya va a mitad de camino y ahora es tiempo de hablar sobre la nueva producción que esta en puerta, The Falcon and the Winter Soldier.

Anoche, (7 de febrero) durante el Super Bowl se dio a conocer un tráiler oficial de esta nueva serie, la cual seguirá la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes, justo después de que el Capitán América le dejara su escudo a Sam en Avengers: Endgame, otorgándole el puesto.

Ahora, en esta segunda serie a estrenarse dentro de la plataforma de Disney+ se nos ofreció un gran primer vistazo, donde podemos ver a villanos como Baron Zemo, una organización terrorista y lo que parece ser el reemplazo de Capitán América escogido por el gobierno de Estados Unidos.

Con este tráiler se especula que la historia tratara de ambos personajes, Sam y Bucky luchando contra lo que seria una organización que esta en busca de desestabilizar a los héroes restantes en el mundo; ya que después de la muerte de Tony Stark no se sabe nada sobre Los Vengadores y los acuerdos de Sokovia están mas presentes que nunca.

Esta serie llegará unos días después de que termine WandaVision, estrenándose el 19 de marzo. No se sabe si las series tendrán conexiones directas entre si, pero esta nueva fase dentro de la plataforma de Disney+ cada vez más esta tomando mejor forma.

Crédito foto de portada: Disney