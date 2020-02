Disney dio un adelanto en los comerciales del Super Bowl sobre las series de Marvel y dio un vistazo de cómo es que “Falcon and the Winter Soldier”, “WandaVision” y “Loki” ampliarán el universo de los “Avengers” (“Vengadores“) en la plataforma de vídeo streaming Disney Plus.



El comercial se traduce en lo siguiente: “El universo se está expandiendo. “The Falcon and the Winter Soldier“, “WandaVision” y “Loki” de Marvel Studios llegarán pronto a Disney Plus“, fue el mensaje con el que se compartió el vídeo que inicia con Falcon, interpretado por Anthony Mackie, arrojando el escudo del Capitán América.

Después de ellos podemos ver escenas de una persecución en los aires de Bucky Barnes, mejor conocido como “Winter Soldier“, interpretado por Sebastian Stan, cortando cartucho frente al general Zemo quien conocimos en la segunda película del Capitán América quien parece ser tomará un papel importante en la serie, ¿Será que veamos el nacimiento de los Thunderbolts?.

Pero sin duda lo que más esperábamos todos era un avance de WandaVision, donde vemos a Visión en una imagen en blanco y negro. El portador de la gema del alma (Paul Bettanny) le habla a “su amor” y Wanda (Elizabeth Olsen) sonríe. Pero lo que más nos sorprendió y nos hizo gritar de emoción fue ver a la bruja escarlata con su icónico traje de los cómics.



Al final del teaser podemos ver el primer avance de “Loki“. Recordemos que también algunos de los planes para la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel son “Black Widow“, “Eternals“, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“, “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” y “Thor Love and Thunder“.