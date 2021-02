Disney Plus ha sido todo un fenómeno y en los últimos meses ha crecido como espuma, siendo el mayor crecimiento visto en una plataforma de streaming en toda la historia. Si bien, en su momento muy pocos países contaban con el acceso al servicio ahora incluso sería raro escuchar de alguien que no tiene o que no haya tenido Disney Plus en algún momento.

¿Qué significa todo eso? Pues, la aplastante campaña publicitaria de Disney con su servicio de streaming ha dado resultados más que increíbles, ya que en poco tiempo su plataforma está por llegar a los 100 millones de suscriptores, si lo ponemos en una balanza Netflix tiene cerca de 130 millones, pero Netflix lleva existiendo tal y como lo conocemos desde el 2013. (Aunque realmente existen desde 1997).

Es bien sabido que The Walt Disney Company está buscando ser el número 1 en cuanto a la industria del entretenimiento se trata, ya que siendo una compañía tan grande en los últimos años ha comprado a varios de las más grandes productoras, creando un todo en uno y claro, quitando competencia de su camino.

Los tiempos cambian, eso está claro. Por lo que el reinado de Netflix en algún momento tenia que acabarse, solo que quizá nadie esperaba que ocurriese de una forma tan veloz. Pero con los tiempos actuales que estamos viviendo; donde gran parte de la humanidad esta confinada a estar en su casa las 24 horas del día se demanda cada vez más y mejor contenido para disfrutar, por lo que esto pudo haber ayudado al crecimiento de Disney Plus.

Disney Plus continuará lanzando nuevas producciones, actualmente tienen a The Mandalorian y WandaVision entre sus filas, pero más refuerzos irán llegando y solo es cuestión de quizá no meses, sino semanas para que este nuevo servicio de streaming se posicione como el numero 1 en el mundo. ¿Ya se suscribieron?

Crédito foto de portada: Disney/Netflix