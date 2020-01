Disney producirá una nueva película live action del venadito más triste de todos los tiempos. Sí, estamos hablando de Bambi, ese pequeño ser que llegó a las pantallas por primera vez en 1942.

We Got This Covered, es ese medio que se encarga de adelantar las noticias acerca de las producciones más recientes de Disney, anunció hace unos meses que Bambi regresaría a los cines con un nueva película.

Es ahora cuando esta noticia es confirmada y se sabe que Bambi regresará a las salas de todo el mundo con un nuevo live action. Esta película será bastante parecido al del Rey León y te imaginarás que los fans de la empresa de Mickey están más que contentos.

Geneva Robertson-Dworet a quien conocimos por Capitana Marvel y Lindsey Beer de Sierra Burgess es una Loser serán las encargadas de escribir el guión de esta nueva película CGI. La historia nos llevará de nueva cuenta al bosque en el que Bambi conoce a tambor.

Según Variety, está nueva película podría llegar a los cines en 2021 y seguro será recibida con bastante polémica. Seamos sinceros, los clásicos animados de Disney son perfectos y no estamos seguros de necesitar un live action de ellos.