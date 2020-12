El día de ayer, (10 de diciembre) se llevo a cabo una conferencia que se realizo de forma virtual, donde Disney y Marvel Studios anunciaron todos sus planes de lanzamientos a corto, mediano y largo plazo, donde en total estamos frente a mas de 20 producciones nuevas, tanto en Disney + como en la pantalla grande.

Así es, ayer las dos productoras tiraron toda la casa por la ventana, con anuncios que van desde la confirmación de la película de los 4 Fantásticos, el uso del multiverso en la próxima película de Spider-Man, la serie de Ahsoka y la próxima película de Rogue Squadron.

Disney tiene pensado sacarle todo el provecho posible a su plataforma de streaming, la cual ha juntado hasta este momento 86 millones de suscriptores en todo el mundo. Razón por la que tendrá muchísimo contenido original empezando el 2021.

Desafortunadamente, con la situación actual por la pandemia del coronavirus es incierto cuando podremos ver en el cine películas como Antman & The Wasp: Quantumania, la cual presentara a nuestro nuevo villano nivel Thanos; Kang el conquistador.



Hawkeye: primeras imágenes de Clint Barton y Kate Bishop para la serie de Disney Plus

Sin más, te dejamos la lista de todas las producciones confirmadas durante la conferencia:

Marvel Studios

-Ironheart

-Armor Wars

-Eternals

-The Falcon and The Winter Solder

-Shang-Chi

-WandaVision

-Antman and The Wasp: Quantumania

-Fantastic Four

-Loki

-Doctor Strange: Multiverse of Madness

-What…If?

-Hawkeye

-The Guardians of The Galaxy 3

– I Am Groot

-Thor: Love and Thunder

-Black Widow

-Blade

-Ms Marvel

-Black Panther 2

-She Hulk

-Moon Knight

-Captain Marvel 2

-Secret Invasion

Star Wars

-Children of Bone and Blood

-Star Wars: Visions

-The Mandalorian

– Lando

-A Droid Story

-Rogue Squadron

-Rangers of The New Republic

-Ahsoka

-W.i.l.l.o.w

-Andor

-Obi-Wan Kenobi

-The Acolyte

-The Bad Batch

Y el pilón: Indiana Jones.