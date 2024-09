Dismember: “Nadie alcanzará la estatura de Iron Maiden o Black Sabbath”

Dismember es uno de los estelares de la tercera edición del Candelabrum Metal Fest, y no es para menos. Fundada en 1988, la banda sueca de death metal es considerada una de las más grandes que haya dado el género. Y sí, tuvieron un parón entre 2011 y 2019 pero regresaron y no necesariamente para revivir viejas glorias, sino con toda la actitud de banda activa.

Así lo explicó Richard Cabeza, bajista del quinteto desde 1991: “Tenemos un contrato con Nuclear Blast Records que reeditó nuestro catálogo y llevamos un tiempo platicando el cómo y el cuándo volveremos a trabajar en música nueva y creo que es seguro decir que todos hemos trabajado individualmente en cosas nuevas, es sólo que aún no lo hemos hecho como banda, hemos estado muy ocupados con conciertos y encima todos vivimos en lugares distintos del planeta pero sí puedo decirle a la gente que es seguro que estamos trabajando en un nuevo disco de Dismember. No nos reunimos solo para desempolvar las rolas viejas y viajar por el mundo y pasarla bien, la verdad es que disfrutamos tocar juntos y esto va para largo”.

Richard parece un tipo amable, pero también tiene sus convicciones y no duda en elevar el tono de sus palabras al cuestionarle su opinión del problema reciente que enfrenta Cannibal Corpse gracias a la cultura de la cancelación en redes sociales. La pregunta concretamente era si una banda como Dismember pinta una línea de qué caminos recorrer con las letras y cuales no. “Depende de cada individuo, en Dismember no tenemos ninguna línea. Debes tener en cuenta que esto es death metal y sí, como dices, Cannibal Corpse está en medio de la tormenta por los trolls de internet pero muchos de los que se quejan en línea ni siquiera han vivido la cantidad de años que Cannibal Corpse tiene como banda, existen desde hace más de 30 años… y ahora ¿un pendejito tiene un problema con ello? Que chinguen a su madre, no lo veas y listo, hay cosas peores todos los días en la tele así que tú dime, ¿dónde está la línea? ¿de qué línea estamos hablando? En Sudamérica y Centroamérica vemos cosas mucho más jodidas que lo que dice cualquier banda de death metal o black metal, ves toda la mierda que pasa ahora mismo en Ucrania y estos vienen con sus cosas, si no les gusta que no lo escuchen, que hagan otra cosa. No tienen nada mejor que hacer que expresar su opinión y es el signo de nuestros tiempos, con internet cualquiera expone una opinión, pero tal vez no todo mundo debería tener una puta opinión, a nadie le importa, que se quiten, si no les gusta que no le entren, hay mucha mierda en el mundo que yo no tolero y simplemente lo ignoro, me alejo de ello, no dejo que me moleste. Depende de cada artista y cada banda decidir qué quieren hacer, si es ficción o realidad o qué quieren hacer con su música y si a la gente no le gusta, pues a la chingada, se ha vuelto ridículo, especialmente lo que dices porque hace como dos semanas vi algo en línea sobre nuestro catálogo y fue como, ¿neta, en estos tiempos? Puedo entender si esto le sucediera a una banda nueva, pero Cannibal Corpse o Dismember luego de tantos años, es ridículo, que se vayan al carajo, me valen madre. A nosotros nos llevaron a juicio en 1992 en Inglaterra por ‘Skin her alive’ pero el punto es que de eso se trata esta música, de ser extremo, no somo para todo mundo”.

Otra respuesta interesante vino tras la pregunta: ¿Recuerdas qué banda o disco o canción fue la que te inspiró para volverte metalero?

Sí, claro, hay ciertas cosas que nunca olvidas en la vida, la primera vez que tuviste sexo, cosas así y Kiss fue la primera banda de hard rock que escuché, y estaba muy chico pero tengo un hermano mayor, y te hablo de mediados de los 70 cuando tenía 4-5 años de edad pero el primer disco que compré con la intención de hacerlo fue el Power and glory de Saxon, luego el primero de Iron Maiden y de ahí me seguí con más heavy metal como Accept. Pero ese de Saxon fue el primero. Antes de eso escuchaba algunas cosas en la radio, los discos de mi hermano y luego ya más adelante descubrí a Mercyful Fate y Bathory y fue como, ¡ah cabrón, ¿qué es esto?, Kreator, Metallica, Destruction, Venom, Sodom y de ahí empiezas a descubrir lo extremo, yo recuerdo que la primera vez que escuché a Destruction con Infernal overkill fue impresionante, quería más de eso y de ahí conocí el death metal de finales de los 80, cuando Death sacó Scream bloody gore, los demos de Autopsy y otros como el Kingdom come de Morbid Angel, cosas así que te explotan la mente, te sorprenden. Así que claro que lo recuerdo, sé bien de dónde vengo. Por ejemplo, a Venom lo escuché por primera vez por el 86-87, y me voló la cabeza.

Esa respuesta y la pasión con la que la relató me llevó a contarle una anécdota y hacerle otra pregunta. Cuando alguien me pide definir heavy metal como subgénero les digo que escuchen la canción “Power and the glory” de Saxon, pues para mí ese riff define al género. ¿Crees que haya una canción que defina a Dismember? “Hemos hecho muchas cosas distintas en nuestra carrera pero antes, cuando la gente me preguntaba qué era el death metal les contestaba que escucharan Mental funeral de Autopsy. En cuanto a Dismember, no sé, tal vez “Override of the overture” tiene todo lo que nos define, es rápida, agresiva, tiene algo de melodía, puede ser esa, es algo que nunca había pensado”.

Dismember ha tocado en todo el mundo, es una banda importante y Richard ha estado ahí desde hace más de tres décadas, así que conocerá bien la diferencia entre festivales y shows individuales. ¿Qué prefiere? “Los grandes festivales son geniales pero a título personal prefiero los shows individuales porque cuando estás en lugares con 10 o 15 mil personas al aire libre es divertido y todo pero los que son más íntimos sientes la energía de la gente, es difícil tener contacto visual con la audiencia cuando están a 100 metros de ti, prefiero los shows más pequeños porque puedes ver de cerca a los fans de las primeras filas y de vez en cuando alguien se sube al escenario y se lanza a la audiencia, eso es lo que prefiero, los conciertos sudorosos”.

Ese viajar por el mundo le habrá permitido hacerse una idea de cómo está la escena a nivel mundial, y lo tiene claro. “Yo aún veo que hay bandas extremas que son las cabezas de cartel en festivales de todo el mundo, especialmente el death metal hoy es más grande que nunca antes, es un género en crecimiento, veo muchas bandas nuevas que surgen. Probablemente entre mediados de los 90 y los dos mil el death metal no era lo más popular, pero siempre ha estado ahí y creo que ahí seguirá. No es un género de modas y de sencillos exitosos, es un género sólido, siempre habrá modas, pero creo que el death metal y el metal extremo están más fuertes que nunca”. Y en términos de legado y bandas que puedan sustituir a los grandes monstruos que ya no están o que les queda poco, no tuvo repara en destacar a su propia banda: “Yo no veo bandas más recientes que vayan a llenar los zapatos de Iron Maiden o Black Sabbath, no creo que se pueda. Podrás ser popular en la radio y la tele y vender todo lo que haya que vender, pero no podrás alcanzar el legado y la estatura de esas bandas, porque son conceptos diferentes, y no es por echarme flores, pero Dismember lleva muchos años ya haciendo lo nuestro y tenemos nuestro legado y nuestro status y aunque hay muchas bandas que hacen más dinero y venden más, quiero ver que duren 35-40 años”. Todos queremos ver lo mismo, aunque parece difícil.

*También te puede interesar: Spell: “Los que amamos el heavy metal tenemos la obligación de mantener la llama viva”