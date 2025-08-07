Revista Marvin

Disclosure y Anderson .Paak desparraman fuego electrónico en “NO CAP”

Capos de la electrónica de baile, Disclosure están felices de sumar a uno de los geniecillos de la música contemporánea.

Procedentes de Surrey, en el sudeste de Inglaterra, los hermanos Guy y Howard Lawrence –Disclosure– poseen enorme talento para entender y ejecutar la electrónica de baile; una y otra vez lo han ido desparramando hasta acumular cuatro álbumes, siendo el debut, Settle, editado en 2013, el de mayor impacto y calado estético.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se han afianzado en el circuito de clubes y festivales hedonistas, por lo que cuentan con un enorme grupo de seguidores; aún así les faltaba dar un nuevo impulso a su trayectoria, por lo que tomaron la acertada decisión de colaborar con uno de los músicos más respetados e influyentes del presente: Anderson .Paak.

Nacido en Oxnard, California, durante 1986, se trata de un músico sumamente maleable que puede transitar del R&B al funk, hip-hop y soul con enorme soltura y alta calidad. Toda esa versatilidad la ha aplicado en “NO CAP”, un tema que saca chispas desde la primera escucha y que sin duda será un rompepistas y un momento intenso en festivales.

Disclosure maximizan la energía a través de una pátina sonora característica y ofrecen a Anderson .Paak un registro up beat que también refresca su obra; “NO CAP” concentra elementos de un hit instantáneo y refleja todas las ansias que tenían los ingleses de sumar a una ubicua figura del presente musical más candente.

“NO CAP” es puro fuego electrónico.

Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo

Embajador de Tuzolandia por el mundo. Su novela más reciente es 'Ya no más canciones de amor' (Ed. Gato Blanco). En Marvin, coordina las colecciones 'Rock para leer' y 'Tinta sonora'. Forma parte de la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica (REDPEM). Su libro más reciente se titula 'Una ópera egipcia', poemario a partir de un álbum de Los Planetas.

