Disclosure y Anderson .Paak desparraman fuego electrónico en “NO CAP”

Procedentes de Surrey, en el sudeste de Inglaterra, los hermanos Guy y Howard Lawrence –Disclosure– poseen enorme talento para entender y ejecutar la electrónica de baile; una y otra vez lo han ido desparramando hasta acumular cuatro álbumes, siendo el debut, Settle, editado en 2013, el de mayor impacto y calado estético.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se han afianzado en el circuito de clubes y festivales hedonistas, por lo que cuentan con un enorme grupo de seguidores; aún así les faltaba dar un nuevo impulso a su trayectoria, por lo que tomaron la acertada decisión de colaborar con uno de los músicos más respetados e influyentes del presente: Anderson .Paak.

Nacido en Oxnard, California, durante 1986, se trata de un músico sumamente maleable que puede transitar del R&B al funk, hip-hop y soul con enorme soltura y alta calidad. Toda esa versatilidad la ha aplicado en “NO CAP”, un tema que saca chispas desde la primera escucha y que sin duda será un rompepistas y un momento intenso en festivales.

Disclosure maximizan la energía a través de una pátina sonora característica y ofrecen a Anderson .Paak un registro up beat que también refresca su obra; “NO CAP” concentra elementos de un hit instantáneo y refleja todas las ansias que tenían los ingleses de sumar a una ubicua figura del presente musical más candente.

“NO CAP” es puro fuego electrónico.

