A inicios de año Dirty Projectors mencionó que haría 5 EP’s en el transcurso del 2020, uno por cada integrante de la banda y finalmente lo lograron.

Después de 4 increíbles EP’s, Dirty Projectors nos ofrece el primer vistazo de Ring Road, el quinto y último material que la banda hará en el 2020, todos los EP’s estarán disponibles para escucharse el 20 de noviembre, un recopilatorio asombroso de 20 canciones, perfecto para terminar el año.

Cada uno de estos EP’s tenía a un miembro de la banda liderándolo, haciendo que todos tuvieran una parte protagónica muy importante, sin embargo con Ring Road no solo habrá una voz principal dirigiendo, sino que se irán turnando el micrófono en las cuatro canciones que vendrán incluidas.

A modo de adelanto, la banda publico el single “Searching Spirit”, acompañado de un video lyric dirigido por Noel Paul, para hacer este video Paul “deconstruyó tres videos del teléfono de David Longstreth”, cuenta la banda en la descripción de YouTube: paisajes gélidos y texturas árticas se alternan en el viaje sensorial que el audiovisual propone.

Dirty Projectors: Dave me platicó cómo es lanzar música en estos tiempos

Mira el video de “Searching Spirit” a continuación, y lista de temas de Ring Road. La canción está disponible en plataformas.

Dirty Projectors – Ring Road EP:

01. Por Qué No

02. Searching Spirit

03. No Studying

04. My Possession