El 2020 es un gran año para los Dirty Projectors, pese a la pandemia, el grupo liderado por David Longstreth, ya que a raíz de una dinámica interna decidieron intercambiar roles para crear cinco EP’s donde cada integrante de la banda será el capitán a cargo de comandar cada grabación.

Luego del lanzamiento del segundo EP, Flight Tower, tuve una videollamada con Dave para platicar más de este proyecto:

-Cómo crees que la banda ha evolucionado del disco anterior a esta serie de EP’s?

Para empezar este proyecto es una cosa completamente diferente, hubo cambios en la alineación de la banda, y esta alineación es increíble todos son grandes músicos: Maia, Felicia, Kristin, Mike, estoy muy contento, y la cosa de los EP’s es darle luz a esta alineación, con la que deberíamos estar en los escenarios ahora.

Donde además la voz de cada uno se complementa muy bien con las del resto, eso es fabuloso en términos de harmonía, cada voz es única y este proyecto le da a cada uno la oportunidad de estar al frente en la banda.

-Al momento de escribir las canciones ¿tú las hiciste solo como era costumbre?

No, es una gran diferencia a todo lo que los Dirty Projector habíamos hecho, en los discos pasados de una forma muy militar yo me imponía y hacia todas las letras y la música sólo.

En esta ocasión cada canción fue escrita en colaboración con quien la canta, bueno Felicia y yo trabajamos algunas de las canciones de Flight Tower, el trabajo colaborativo fue parte de este proyecto.

-¿A estas alturas Dirty Projectors ya tiene grabados los 3 EP’s que faltan de salir?

Estoy casi seguro que ya están completamente terminados.

-Siento que estos dos primeros EP’s que ya salieron suenan más minimalistas e íntimos ¿hubo una intención de sonar así o fue simplemente circunstancial?

Esa es una buena descripción del sonido actual de la banda, no creo que haya sido un meta consciente, pero si el camino que fuimos tomando, quizá es parte del mood que tenemos con las canciones.

–Flight Tower salió en medio de la explosión del movimiento Black Lives Matter ¿consideraron en algún momento mover la fecha de ese lanzamiento?

No precisamente, son tiempos sin precedentes para lo que se está viviendo, tenemos una pandemia, que ya es un gran desastre, y si le sumas que los policías están matando gente de color en Estados Unidos, eso es otra tragedia. Creo que el movimiento Black Lives Matter nos da una esperanza en estos momentos.

Un porcentaje del mundo ha pasado por esta experiencia de encierro o de cambiar radicalmente su rutina diaria. Y si podemos aplicar ese tipo de ética a estos problemas estructurales más grandes, como el racismo, la desigualdad económica, el cambio climático. Si podemos aplicar el mismo tipo de atención y coordinarlo, podremos gestar cambios colectivos, realmente podemos hacerlo.

Por eso es que en medio del encierro por la pandemia el movimiento Black Lives Matter es esperanzador, e inspirador.

Y sí, ya sé que puede parecer raro lanzar música en medio de todo esto, pero en verdad necesitamos música, necesitamos disfrutar algo en medio de estos tiempos difíciles.

-Regresando a estos 5 EP’s que están lanzando ¿cómo fue escoger el orden en el que están saliendo?

Es una buena pregunta, no lo sé muy bien, pero creo que fue algo intuitivo, no puedo articular mucho más porque simplemente fue así.

-¿Y quién va a comandar el siguiente EP por salir?

Yo, yo voy a ser el cantante principal del próximo EP.

-¿Y ya tienen una fecha tentativa de lanzamiento?

No realmente, estamos dando un poco de tiempo y al momento aún no sabemos para cuando. Ya vendrá y seguro será algo pronto, pero aún no lo sabemos con precisión.

Así que ahí tienes, habrá que estar al pendiente de más música nueva de los Dirty Projectors para este 2020, porque aún tienen 3 EP’s bajo el brazo por ser lanzados. Mientras en lo que se hizo y se publicó esta entrevista se estrenó un mini EP con versiones de “Lose your Love”.