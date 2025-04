Dio Holy Diver y The Morrison Hotel cómic y música

Dio Holy Diver es escrita por Steve Niles y dibujado por Scott Hampton, con portada de Bill Sienkiewicz, la portada y el cómic están inspirados en el álbum “Holy Diver” de la banda Dio, primer proyecto de Ronnie James Dio y Vinny Appice tras su salida de Black Sabath, el álbum de 1983 es considerado una de las más grandes obras del Heavy Metal y el mejor trabajo de Dio. En este relato de ‘folk horror’ ofrece una narrativa donde paganismo y espiritualidad se entrelazan en un mundo lejano que desafía a la vida moderna.

The Doors Morrison Hotel reúne una colección de 13 relatos escritos por Leah Moore que son dibujados por Colleen Doran, Mike Oeming y Vasilis Lolos. El cómic esta inspirado en “Morrison Hotel” del año 1970, quinto álbum de la icónica banda estadounidense The Doors. Cada relato refleja el espíritu de los once temas musicales del álbum, junto con dos narrativas adicionales que evocan el contexto histórico y cultural del final de los años 60 y el inicio de los 70. Esta cómic intenta ofrece a los lectores una oportunidad única de redescubrir la influencia de Jim Morrison y su banda en la cultura contemporánea y descubrir nuevas historias que surgen de sus letras.

The Doors Morrison Hotel y Dio Holy Diver están disponibles en toda la República Mexicana este de abril con un costo de 280 pesos mexicanos cada una. Consulta toda la info en la web de Devir México.