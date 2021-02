Dinosaur Jr. hizo el anuncio oficial del lanzamiento de su nuevo disco y como adelanto compartieron el sencillo titulado “I Ran Away”, en colaboración con Kurt Vile.

Este nuevo tema no sólo significa el primer sencillo que la banda comparte de su próximo álbum, sino que también es la primera música que lanzan luego de casi cinco años, teniendo además el acompañamiento de Vile con una guitarra acústica de 12 cuerdas.

Su estreno llegó con un videoclip conformado por alucinantes visuales creados por la artista Andy Hope, quien de hecho también estuvo a cargo del artwork del disco que, según reveló la banda, ha sido titulado Sweep It Into Space.

De acuerdo con el anuncio publicado en las redes sociales de Dinosaur Jr., Kurt Vile no sólo trabajó con ellos en “I Ran Away”, sino que también co-produjo el álbum junto con el frontman y guitarrista de la banda, J Mascis.

Sweep It Into Space estará conformado por 12 canciones y se tiene programado que vea luz el próximo 23 de abril. Por ahora ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí, incluyendo el vinyl edición limitada y la merch exclusiva.

Tracklist Sweep It Into Space:

1. I Ain’t

2. I Met The Stones

3. To Be Waiting

4. I Ran Away

5. Garden

6. Hide Another Round

7. And Me

8. I Expect It Always

9. Take It Back

10. N Say

11. Walking To You

12. You Wonder

Foto de portada tomada del Facebook de Dinosaur Jr.