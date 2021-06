“¿Cuándo sabes qué has estado aquí?”, pregunta que se hizo el vocal de Diles que no me maten durante su presentación la noche de ayer dentro del Foro Indie Rocks!, quienes junto a Mabe Fratti revivieron este emblemático recinto en una velada digna de Hipnosis.

Los conciertos regresan y lo hacen a la antigua. Anoche, para dar el banderazo de salida al Ciclo Hipnosis que se realizó en las entrañas de la colonia Roma en la CDMX fuimos testigos de un evento singular en todo este año pandémico.

Volver a una presentación en vivo como lo era antes parecía un sueño. Las largas filas para el baño, comprar chela, encontrarte con viejas amistades y apartar un buen lugar rodeado de una cantidad grande de personas era algo impensable meses atrás; pero hace unas horas se dejo en claro que los sueños se cumplen. La música en vivo está aquí, se aferró con uñas y dientes y como resultado: el primer concierto soldout dentro del Foro Indie Rocks! en más de un año.

Hugo Quezada, Nika Milano, Mabe Fratti y Diles que no me maten llevaron esa noche sobre sus hombros y nos mantuvieron estables y seguros durante toda la trasnochada. Al momento de entrar a lo más profundo del foro, después de casi año y medio sin pisar su suelo, se respiraba un aire de tranquilidad, emoción y escepticismo. De pronto, la salida de Mabe Fratti oscureció el lugar y unos visuales de flores anunciaban el inicio de su recital.

Un violonchelo, una guitarra eléctrica y mucha distorsión acompañada de la suave voz de Mabe que parece que te susurra al oído nos envolvió casi como si se tratase de una sábana, nos hizo relajarnos y contemplar al máximo lo que ocurría en la tarima, pero sólo fue una calentadita para lo que vendría a continuación.

Comenzando a oscuras y con unos visuales hipnotizantes como única fuente de luz aparecieron una a una las sombras de los integrantes de Diles que no me maten quienes sin decir mucho dieron rienda suelta a su música durante más de una hora. Es difícil explicar lo que ocurrió con Diles… el misticismo y la magia que los rodean son fuera de esta dimensión; tienen guitarras estruendosas, decibeles que surcan en la sangre del inconfundible shoegaze, un kraut corrosivo, pesado e industrial acompañado de un lirismo que sacudió las melenas y erizó la piel de todos.

“¿Qué chingados?”, esa era la pregunta que se escuchaba entre la gente al terminar la presentación de Diles… ¿Qué chingados con Diles que no me maten? Se habla mucho de las bandas europeas como Black Midi, Fontaines D.C., Black Country, New Road… Olviden todas, en nuestras tierras tenemos a unos titanes que recién despiertan.



Crédito fotos: cortesía Indie rocks