Dexter llegó a su fin hace 8 años, la historia del asesino y medico forense que así como resolvía asesinatos también era el autor de muchos otros regresará para una novena temporada, o como dice el showrunner, una oportunidad para terminar de nuevo.

Dexter fue estrenada en 2006 y a lo largo de 8 temporadas pudimos conocer al doctor Dexter Morgan, un gran medico forense que también era un asesino despiadado que cometía sus atroces actos bajo la justificación que solo los culpables lo merecían; un show que atrapó a miles por su gran planteamiento inicial pero que defraudo a todos con el supuesto final de temporada.

Y decimos supuesto porque desde hace un tiempo se anunció un revival de esta serie, lo que parecía una broma en su momento. Sin embargo, con el lanzamiento del teaser tráiler sobre una nueva temporada tal parece que tendremos un nuevo final de este programa que buscará complacer a los fanáticos que quedaron horrorizados con aquel desenlace hace 8 años.

Según el showrunner, Clyde Phillips, esta no será una nueva temporada, sino una nueva oportunidad para concederle a los fans el final que se merecen; así se lo contó a Uproxx el año pasado mientras era entrevistado acerca de estos rumores por traer de vuelta la serie

“Esta no es la temporada nueve de Dexter… Esta fue una oportunidad para escribir un segundo final para el programa. No vamos a traicionar a la audiencia y decir: “Vaya, todo fue un sueño. Lo que sucedió en los primeros ocho años sucedió en los primeros ocho años. Han pasado 10 años, o lo que sea, para el momento en que se emitirá, y de la serie reflejará ese paso del tiempo. En cuanto al final de la serie, esto no se parecerá al final original. Es una gran oportunidad para escribir un segundo final para nuestra serie y Showtime fue muy amable al respecto.”

No hay una fecha de estreno pero se sabe que llegará antes de que acabe el año, ¿después de tanto tiempo vale la pena ofrecer un nuevo final?, ¿será qué todos los shows en el futuro empezarán a hacer esto? Habrá que ver.

Crédito foto de portada: Showtime