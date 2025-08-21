Devo y el cancionero de la decadencia irreverente

Se estrena en Netflix el documental de Devo bajo el título de La banda más incomprendida de Estados Unidos. Nunca más apropiada la frase de Simon Reynolds al decir que no hay grupos adelantados a su tiempo, sino simplemente quienes describen el presente mientras los demás se quedan en el pasado; este es el caso, un grupo de músicos proveniente del comando mutante de Akron, Ohio.

Liderados por Mark Motherbaugh y Jerry V. Casale, estos estudiantes de Arte de la Universidad de Kent aprendieron que el amor y paz de los hippies no era el mejor camino para enfrentar al sistema, esto tras los ataques de la Guardia Nacional a sus compañeros, quienes protestaban contra la guerra de Vietnam en 1970. La De-Evolution se convirtió en su filosofía, que no es otra cosa que la advertencia respecto al decadente estado de la humanidad.

Con unos inicios bastante experimentales dentro del avant-garde, el punk fue la chispa que les puso en la mira de gente como David Bowie y Brian Eno. Pionero en el campo del videoclip, una rareza pre-MTV, Devo hizo del video de su versión de “Satisfaction” todo un hito que le llevó ni más ni menos que a presentarse en Saturday night live. Dominada todavía por su lado irreverente y experimental, para Duty now for the future (1979), su segundo álbum, el sello Warner lanzó un ultimátum para forzar a la banda a desarrollar un perfil más comercial, amenaza que surtió efecto con Freedom of choice (1980), caballo de troya en clave new wave donde logró lanzar dardos envenenados en el inicio de la era Reagan.

La advertencia de las consecuencias del neoliberalismo y el capitalismo salvaje, a través del humor y el sarcasmo, se tradujeron en malinterpretaciones y pura vacilada por parte de los medios y del público en general. El energy dome no sólo se convirtió en el sabor de la semana, sino también en el ícono pop de la new wave ochentera. La subversión y la irreverencia en el video de “Whip it” pasó de noche. The beginning was the end, se escucha en “Gates of steel”, enunciado que predijo el futuro del quinteto bajo la maldición del mega hit con efecto de látigo que puso a bailar a medio planeta.

Devo mantuvo la esperanza con “New traditionalists” (1981), pero ni los peinados a la John F. Kennedy fueron suficientes; es más, fueron confundidos con el peinado de Reagan. La banda lanzaría luego Oh, no! It’s Devo (1982) y Shout (1984), pero la industria ya la había desahuciado a falta de un nuevo “Whip it”.

Devo. La banda más incomprendida de Estados Unidos nos da una perspectiva completa de lo que significa este combo, más allá del fenómeno new wave y la parafernalia, situándose en el llamado de conciencia hacia un mundo más progresista y (paradójicamente) humanista. Visionarios desde el día uno, estos músicos simbolizan la mancha del estandarte Make America great again del Trumpismo actual. Siempre geniales e innovadores, fueron desde sus inicios algo más que una banda de rock, o quizás lo que el rock siempre tuvo que ser.

