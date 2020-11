Estamos a prácticamente un mes de que este caótico 2020 llegue a su fin. Y aunque la pandemia sigue, esto no será impedimento para pasarla bien y recibir un nuevo año de la mano de Gerald Casale de DEVO.

Night Flight Plus estará realizando una cata de vinos exclusiva y una sesión de preguntas y respuestas en livestream con Gerald Casale de DEVO durante la víspera de año nuevo. El evento dará inicio en punto de las 9 p.m. a través de su aplicación en Roku, Apple TV, Amazon Fire TV y en línea.

El evento será para miembros exclusivos de Night Flight Plus. Y si adquieres desde ahora tu acceso VIP obtendrás dos botellas del vino de Casale, The 50 by 50 (Pinot Noir y Rosé), podrás participar en la sesión de preguntas con el músico y un menú exclusivo de la dueña de Gerald.

Además de la presencia del integrante de DEVO, el evento también contará con la participación de Dana Gould (Stan Against Evil), John Ross Bowie (The Big Bang Theory) y Rob Zabrecky, quien se encargará de dar un show de magia.

Las entradas ya se encuentra a la venta en este enlace. Así que aparte tu lugar y recibe el 2021 acompañado de Gerald Casale.

De igual forma, DEVO estará enviando un vinyl de 7” color rojo enumerado a mano a las primeras 100 personas que compararon su entrada para su evento postergado, DEVOtional 2020. Mientras que si no fuiste de esos afortunados, también podrás adquirir dos versiones adicionales de este single a partir del primero de diciembre, de cada uno sólo habrá 100 copias.