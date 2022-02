Detergente Líquido presentó su cuarto álbum de estudio, titulado Contumacia en primavera. Escúchalo ya en plataformas digitales, a través de Casete.

Luego de que el año pasado nos deleitaron con un par de sencillos, el día de hoy la agrupación originaria de Andalucía liberó este nuevo material discográfico en el que le vemos entregarse de nuevo a brillantes melodías indie pop, al puro estilo de The Pains of Being Pure Of Heart y La Casa Azul.

Conformado por 11 canciones, Contumacia en primavera mantiene esas letras viscerales que tanto han caracterizado a Detergente Líquido, en las que se retratan situaciones de la vida cotidiana desde una perspectiva nihilista, con las cuales más de uno se sentirá identificado. Sus melódicos ritmos y la encantadora voz de Laura Arias, intercalada con la de Alberto Rodway, te envuelven en un melancólico diario lleno de amor y corazones rotos.

El peculiar estilo musical de Detergente Líquido le ha llevado a cautivar públicos no sólo en España y México, sino también en países como Estados Unidos, Japón y Eslovenia, demostrando que para la música, no existen fronteras.

Actualmente es una de las bandas más queridas de la escena underground española, así que si aún no tienes el placer de conocer su música, corre a darle play a Contumacia en primavera, que créeme, no te arrepentirás.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.