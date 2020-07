Destruction tiene ya a la venta su disco Born to Thrash – Live in Germany, grabado en abril de 2019 en el festival Party San. Se trata del cuarto álbum en vivo que editan en sus 37 años de carrera, aunque este tiene algunas particularidades que lo destacan de los demás.

Primero que nada, no estaba planeado. La banda suele grabar algunas presentaciones por diversos motivos, y en este caso en particular fue que el de Party San era uno de los primeros conciertos con la nueva alineación de la banda. Durante tres décadas Destruction funcionó como trío, pero a partir de febrero de 2019 incluyeron una segunda guitarra, y el debut de la alineación fue en el fin de semana en que sucedieron los festivales Brutal Assault y Party San, en abril de ese año.

La banda sabía que el concierto se grabaría, pero no tenía intenciones de ofrecerlo com disco. Después de unos meses, el mundo tuvo que enfrentarse a la pandemia del nuevo coronavirus, comenzaron a cancelarse algunos conciertos y después vino la debacle mundial, con la cancelación de prácticamente todos los festivales veraniegos en el mundo. Fue entonces que la banda decidió que si tenían un concierto grabado, podrían sacar un disco en vivo. Al principio, Nuclear Blast, sello discográfico con el que han trabajado en tres etapas en los últimos 20 años no estaba convencido.

Para el sello y para el sentido común, los discos en vivo ya no son redituables, pero el argumento de la banda era que si lograban sacarlo en el verano, justo en el tiempo en el que la gente debería estar en las decenas de festivales que suele haber en esa época en Europa pero que esta vez no sucedería por culpa de la pandemia, tal vez la gente lo recibiría con entusiasmo. El disco contiene 55 minutos de brutalidad repartida en diez canciones. Y claro, no es un disco planeado así que faltan algunos clásicos, pero por otra parte, es una fotografía auditiva de una sola presentación, sin la ventaja de escoger la mejor versión del tema X porque se grabaron cinco o seis conciertos. Este es un disco que refleja cómo fue aquella noche, sin retoques, sin pretensiones y sobre todo, sin el conocimiento de que sería editado como disco en vivo.

No es un “en vivo en streaming”, es Destruction en su formato más natural y crudo, que es en principio lo que lo hizo ser tomados en cuenta dentro del llamado Big Four del Thrash alemán junto con Kreator, Sodom y Tankard.

