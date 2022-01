A los fans del canadiense (antiguo miembro de The New Pornographers) les fascina esa forma sedosa de componer sus canciones y darles un porte elegante y sofisticado; suelen ir a baja velocidad y buscando colarse al interior de la sensibilidad de los escuchas -ese es su truco principal-, por eso hay que aplaudirle que se deschongara e hiciera que Destroyer nos sorprenda con uno de los temas más alocados y potentes de su carrera.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora nos presenta “Tintoretto, it’s For You”, que parte de la figura del gran pintor veneciano que perteneció a la famosa escuela local y que es representante del manierismo en el siglo XVI. Se trata de una composición libérrima que al principio descoloca, pues cita a la Biblia antes de que llegué un brote de sintetizadores y bajo que la tornan electrónica.

Destroyer emitió un comunicado en el que da cuenta de que su intención fue dejarse llevar por el misterio y la deriva -ese ir hacia ninguna parte esperando el hallazgo-. A lo que agregó que buscaba plasmar “el romance del terror en medio de la decadencia del mundo”, cualquier cosa que ello signifique.

Es por ello que “Tintoretto, it’s For You” resulta un tanto delirante, pero engancha y atrae, además de hacernos esperar lo mejor de Labyrinthitis, su nuevo álbum que llegará en marzo y que será el sucesor de Have We Met (2020).

Destroyer recurrió al productor John Collins e hizo bien en darle rienda suelta para que jugara y experimentara con el armando de la canción, que ciertamente suena misteriosa y hasta algo paranoide… lo que en el video se enfatiza tras las referencias a un teléfono que no para de sonar y al que carga de un efecto fatal cuando aparece la idea final: la melodía de la muerte tiene 3 palabras, y la respuesta es: ding, ding, ding.

