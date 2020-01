El canadiense Dan Bejar prepara el lanzamiento de un nuevo álbum como Destroyer y hoy dio a conocer Cue Synthesizer, tercer sencillo de este material junto con su video oficial.

Anteriormente compartió las canciones Crimson Tide y It Just Doesn’t Happen, también acompañadas de un videoclip. En esta ocasión, David Ehrereich fue quien dirigió del audiovisual.

En palabras de Ban Bejar, Cue Synthesizer es “la pieza más audaz que Destroyer ha grabado” y es tal vez es el sencillo más profundo de Have We Met, hasta ahora.

Luego de ken (2017), Bejar dejó en suspenso a sus seguidores, incluyendo a los de The New Pornographers, pues estuvo casi dos años en silencio. No fue hasta octubre pasado que nos sorprendió con la noticia del álbum número 13 de Destroyer.

Have We Met saldrá a la venta el próximo 31 de enero bajo los sellos Merge y Dead Oceans.

Este es el tracklist:

01 Crimson Tide

02 Kinda Dark

03 It Just Doesn’t Happen

04 The Television Music Supervisor

05 The Raven

06 Cue Synthesizer

07 University Hill

08 Have We Met

09 The Man in Black’s Blues

10 Foolssong

Pre-ordénalo aquí.

Junto con las actividades de promoción del álbum, Destroyer ya anunció una gira por Canadá, Estados Unidos y Reino Unido que inicia a finales del próximo mes.

Escucha los tres sencillos a continuación: