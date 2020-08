Desta French acaba de estrenar San Lazarus, un viaje sonoro que resume su vida actual en Londres, donde además se crió, con sus raíces colombianas, que se desdobla en una fusión inspiradora a manera de un pastiche cultural.

Días antes del lanzamiento pude platicar con la cantante y compositora que hoy lanzó un video para su sencillo “Tabaco y ron”, mi canción favorita de este disco y con el que cierra esta obra, pero abre una puerta a un prometedor futuro.

-Al escuchar tu disco uno va descubriendo muchas influencias, sonidos que van del trip-hop a la bachata, o del world beat a la champeta ¿quienes fueron tus influencias sonoras más grandes para dar vida a San Lazarus?

Es difícil resumirlo porque puedo hacerte una lista enorme, o podría sólo decir el nombre de alguien, pero para hacer este EP estuve escuchando mucha salsa, que bueno, siempre estoy escuchando salsa porque mi mamá es de Cali.

Pero también escucho mucho pop, estaba hambrienta por escuchas letras hermosas, así que andaba muy en Silvana Estrada, Natalia Lafourcade, cosas muy poéticas, porque necesitaba buenas letras para inspirarme, soy fan de la parte lírica.

También mucho rap, como Akapellah o a Lianna, y mucho R&B como SWV y Teddy Riley, así que fusiono todo, y claro no puede faltar las música folclórica colombiana como Totó la Momposina, ya sabes, cosas con esa vibra.

-Ya que tocas este tema del folklore colombiano ¿qué opinas de la camada de artistas actuales que están fusionando este folklore con música electrónica como Mitu, Systema Solar, Simón de Bomba Estéreo acaba de estrenar un proyecto de él en solitario?

Me encantan, recuerdo la primera vez que vi a Bomba Estéreo fue como ¡wow esto es completamente fresco! así que sí, me encanta todo esto.

Estoy orgullosa de ser parte colombiana, y eso me mueve, estos artistas tienen las raíces, y transmiten esa vibra.

Yo me di cuenta que los recursos musicales son infinitos, hay mucho de donde nutrirse, muchos ritmos, música con espíritu, música de la calle, o cosas folklóricas como los sonidos africanos.

Así que todo está bien, lo que yo busco y me gusta de esto que aplica en mi música es el ser originales, ser honestos, hacer música con el corazón.

-¿Cómo es la reacción de la gente en Londres cuando cantas en español?

Bueno, para empezar yo no pienso que estoy en Londres cuando hago música, el año pasado regrese de estar en Colombia, y allá conocí a muchos músicos, artistas independientes increíbles, gente de la independencia, y eso me abrió los ojos, me di cuenta que no hay representantes de la música londinense en Colombia, puedes ver a mucha gente de Estados Unidos, y ahí vi que me sentia tanto londinense como colombiana, y aunque tengo algo de acento también uso mucha jerga, al final fui criada con una herencia latina.

Así que cuando volví a Londres estaba llena de energía, y de inspiración por la gente que conocí, los sonidos que descubrí, así que decidí hacer música para mi, escribir como a mi me gusta sin preocuparme por el qué dirán, para ser lo más auténtica posible.

Ya una vez con la música me di cuenta que lo que hace falta es darle visibilidad a una comunidad que aquí todo mundo que existe, pero que no sabe nada de este grupo, tenemos nuestro slang, hablamos spanglish, pero no hay una plataforma para juntarnos, porque nadie puede definir cómo es un latino de Londres.

Nadie está haciendo algo como mi música, pero hay muchos que están haciendo su propia versión de su música, así que creo que más bien hacen falta oportunidades para que seamos escuchados.

-Como creadora musical ¿cómo te gustaría definir lo que estás haciendo si tuvieras que contextualizar?

Para ser honesta, solamente estoy siendo lo más honesta conmigo misma, eso no es muy fácil de explicar, y justo por la falta de visibilidad la gente no sabe como un artista latino en Londres se ve, habemos latinas de todos los colores, de todas las tallas, de todos los estilos, así que solamente trato de ser yo.

No pretendo ser una artista colombiana, ni una artista londinense, así que solo trato de fluir siendo yo, y afortunadamente he encontrado mucha gente a la que le gusta lo que hago, y que lo encuentran interesante.

En resumen me he enfocado en encontrar una voz para ser yo misma.

-Estamos viviendo un momento raro ¿cómo ha sido para ti preparar el lanzamiento de este disco en medio de una crisis global como lo es la pandemia?

Todo ha sido muy extraño, pero a la par he tenido mucha suerte, el 2019 fue un año de mucho trabajo para mi, estuve trabajando en este material, ya tengo 2 videos listos, así que por fortuna tenía todos los materiales y los planes para salir adelante.

Pero si ha sido extraño, el lado positivo es que tenía esto, porque en caso contrario hubiera sentido mucha presión por ponerme a crear. Pero es un momento difícil, a veces enloquezco un poco, a ratos estoy bien, pero bueno es como la vida misma, nos lleva a acercarnos a ciertas personas y por otro lado a alejarnos de otras.

-¿Cuál es mejor recuerdo que te dejó el estar trabajando en este disco?

Es algo muy sencillo, el simple hecho de estar en el estudio trabajando con un productor, ninguno en particular, y de repente sentir que estás haciendo algo especial, que tienes ahí algo en ese momento, que no se puede explicar, es magia.

Un simple punteo de guitarra que te puede conmover, así que puedo decir que mi momento favorito es el estar haciendo música y sentir eso, sentir que estás enamorada, no de una persona, de lo que pasa, simplemente que el amor está ahí.

-¿De donde sacaste el título de San Lazarus?

A mi me criaron con una educación católica, como a muchos latinoamericanos, fui a una escuela católica, mi abuelita me rezaba todas las noches, así que todo esto fue una gran influencia en mi vida. Aunque debo aclarar que no soy una catolica cerrada, creo en todas las religiones, y en el mensaje de cada una, creo en el positivismo, en el crecimiento personal. Así que tome lo positivo de la religión, lo que consideré negativo lo eliminé, y eso ha sido algo importante en mi vida.

Con todo ese trasfondo, yo tome esta historia de San Lázaro, que en la biblia es una persona que muere y resucita, así que mientras estaba trabajando en estas canciones tuve mucho dolor, se me rompió el corazón, estuve muy triste, por una relación que terminó mal.

Así que escribir esta música fue mi terapia, en este proceso de sentirme vacía y sola, a regresar a mi vida habitual, así que por eso decidí usar a San Lázaro para darle título.

Y además eso no es todo, descubrí que la figura de San Lázaro es usado para Obatala en la santería, es un Orixa, una deidad muy poderosa del oeste de África. Eso me llevó a pensar en las diferentes capas que hay en la latinidad, estamos cubiertos de capas históricamente de dolor, riqueza, y muchas cosas muy jodidas.

Así que con todo esto, llegué a la conclusión de usar a San Lázaro como un símbolo con muchos significados, justo para este disco.

Aquí tienes una nueva opción para ampliar tu repertorio de música contemporánea llena de latinidad, que te pone a bailar, pero te puede acompañar en el día, y que además comparte sentimientos que en estos momentos muchos necesitamos, porque necesitamos unirnos y compartir un mensaje positivo en estos tiempos difíciles, así que dale like a Desta French y suma sus canciones a tus playlists.