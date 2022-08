Luego de compartir un par de adelantos, Desert Kin ha publicado su nuevo álbum de estudio If I’m not here.

Inspirado en la música, el idioma y el estilo de los Estados Unidos, México y Brasil, este material es un viaje por los lugares en los que el músico ha vivido, convirtiéndose así en su diario más íntimo. A lo largo de las siete canciones que lo conforman, encontramos a Desert Kin jugando con géneros como el bossa nova, el rock y el jazz, a través de los cuales termina de crear una atmósfera llena de nostalgia.

If I’m not here es un álbum de hipótesis: sobre qué pasaría si decidieras quedarte con la persona que amas o cambiar tu vida por completo; nunca se sabe hasta que se decide mudar un poco de piel y dar un paseo. El amor propio y algunas de sus realizaciones más importantes de la vida son factores importantes del disco.

Además, entre el tracklist se incluye “This time”, canción inédita que Desert Kin hizo en colaboración con la graduada de Berklee, Paulina Parga. El resultado es un dream pop místico que difícilmente saldrá de tu cabeza.

El disco entero ya se encuentra disponible en plataformas digitales gracias a Casete. Así que corre a darle play y no olvides seguir al artista en sus redes sociales.

Foto de portada: Cortesía.