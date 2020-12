La música nos sirve como vía de escape y aprendizaje de la realidad. En el caso de Depresión Sonora, ésta ha servido para reflexionar durante el confinamiento sobre la incertidumbre y el crecer. Así, en su nueva canción “Tú No Me Tienes Que Salvar“, el vallecano nos transporta a un mundo de guitarras y sintetizadores donde el amor es la única regla.

TXT:: Tapia

Después de la publicación de su primer EP, Marcos Crespo (Depresión Sonora) ha regresado para terminar el año de la mejor manera posible: con sonidos post-punk étereos que llaman al pensamiento y a la melancolía. Se trata de uno de los artistas que ha estado haciendo más ruido en España y se ha ganado el amor de artistas como C. Tangana.

“Tú No Me Tienes Que Salvar” es justamente esto, una oda a la juventud y al amor creada desde la casa del compositor. Nos habla sobre el vivir la incertidumbre y el cambio acompañado por esa persona especial; es una catarsis en todo el sentido de la palabra.

La nueva canción es un ensayo y apapacho sonoro que te enamorará con sus melodías de ensueño. Si te gusta el Post punk o bandas como New Order, échale un oído a esta rola. Aquí te dejamos el videoclip de la nueva canción de Depresión Sonora “Tú No Me Tienes Que Salvar” recien salido del horno.

