Depeche Mode, Nine Inch Nails, Whitney Houston, The Notorious B.I.G., T. Rex y The Doobie Brothers serán introducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. La noticia fue dada a conocer por el mismo Hall of Fame y recibida con gran entusiasmo.

Las bandas y artistas que entrarán al Salón de la Fama del Rock and Roll fueron elegidos por un jurado de más de mil personas entre críticos, historiadores y miembros de la industria. Los fans también tuvieron voto en estos premios.

Este año Depeche Mode y Nine Inch Nails por fin entrarán al Rock and Roll Hall of Fame. Esto después de varios años de rumores acerca de su inducción. Whitney Houston también será reconocida por las décadas de música que nos ha regalado.

La ceremonia de inducción se llevará a cabo el próximo 2 de mayo en Cleveland, Ohio y contará con la presencia de los artistas nominados. Entre ellos Trent Reznor quien ha sido bastante crítico de los rumores que señalaban que NIN entraría al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Varios artistas y proyectos no lograron ser inducidos este año. Entre ellos se encuentran Dave Matthews Band, Soundgarden, Judas Priest, Motörhead, Kraftwerk, Thin Lizzy y Todd Rundgren. ¿Qué banda te gustaría que fuera inducida?